В Ингушетии появится центр управления регионом

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Магас. Ингушетия

Центр, призванный оперативно выявлять актуальные для жителей проблемы и устранять их причины, будет создан в республике, структура заработает в полную силу с конца октября, сообщил газете «Ингушетия» руководитель ЦУР Магомед Мальсагов.

«Документ о создании центра в республике уже подписан. Кроме того, заключено соглашение о сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Диалог», курирующей сбор обратной связи в каждом регионе. На первоначальном этапе новая структура разместится в корпусе ингушского госуниверситета в Магасе», — отметил он.

По его данным, в скором времени в центр поступит необходимое оборудование. До этого в ЦУР будут набирать высококвалифицированных специалистов. Ожидается, что в полную силу он заработает с конца октября этого года.

Мальсагов пояснил, что новая структура станет единым инструментом в работе с обращениями от населения.

Центр позволит быстрее выявлять актуальные для жителей региона проблемы, систематизируя всю поступающую информацию, и оперативно устранять их причины. Под оперативным решением проблем подразумевается моментальное доведение вопросов до исполнителей, минуя многоступенчатую систему согласований, а также контроль за исполнением.

С помощью цифровых технологий сотрудники смогут следить за своевременным вывозом мусора и уборкой городских территорий, состоянием ЖКХ, доступностью записи в школы, детские сады и медучреждения, ремонтом дорожного покрытия и соблюдением графика движения общественного транспорта.

«И самое главное, работа центра позволит не только быстро решать текущие проблемы, но и предотвращать их повторное возникновение в будущем», — добавил руководитель ЦУР.

Собеседник издания напомнил, что по поручению президента России подобные структуры должны появиться во всех субъектах страны до конца года. Цель ЦУР — быстрое и эффективное решение проблем граждан. Для ее достижения будут использоваться все каналы связи и коммуникаций, от горячих линий до социальных сетей.

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