В Ингушетии построят новый летний амфитеатр на 350 мест

«Летний амфитеатр на 350 мест появится в Сунже уже в конце текущего года. Данный объект будет построен за счет инвестиционных средств в центре городского поселения, на территории бывшего летнего кинотеатра, рядом с Домом культуры. С данной инициативой выступил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов во время инспекционного выезда в Сунжу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проектируемое здание будет одноэтажным, кирпичным, с выступающей на 2 метра сценой.

«Внутри амфитеатра будет располагаться холл, малая галерея, музыкальный класс, артистические, костюмерные, закулисье, зона ожидания выхода на сцену и прочие технические помещения», — добавили в пресс-службе.

Отметим, что в Насыр-Кортском административном округе Назрани уже функционирует один летний амфитеатр — самый большой в республике концертный зал под открытым небом, рассчитанный на 1,3 тыс. зрительских мест. Проект здания амфитеатра, открытого в 2012 году в день 20-летия республики, выполнен в классическим стиле, с использованием колоннад и камня и представляет собой сооружение, оборудованное сценической площадкой, которая окружена местами для зрителей.