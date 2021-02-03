Театр

В Ингушетии построят новый летний амфитеатр на 350 мест

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Новый летний амфитеатр на 350 мест начнут строить в ингушской Сунже в 2021 году на средства инвестора. Его открытие запланировано на конец текущего года, сообщает пресс-служба Минстроя республики.

«Летний амфитеатр на 350 мест появится в Сунже уже в конце текущего года. Данный объект будет построен за счет инвестиционных средств в центре городского поселения, на территории бывшего летнего кинотеатра, рядом с Домом культуры. С данной инициативой выступил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов во время инспекционного выезда в Сунжу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проектируемое здание будет одноэтажным, кирпичным, с выступающей на 2 метра сценой.

«Внутри амфитеатра будет располагаться холл, малая галерея, музыкальный класс, артистические, костюмерные, закулисье, зона ожидания выхода на сцену и прочие технические помещения», — добавили в пресс-службе.

Отметим, что в Насыр-Кортском административном округе Назрани уже функционирует один летний амфитеатр — самый большой в республике концертный зал под открытым небом, рассчитанный на 1,3 тыс. зрительских мест. Проект здания амфитеатра, открытого в 2012 году в день 20-летия республики, выполнен в классическим стиле, с использованием колоннад и камня и представляет собой сооружение, оборудованное сценической площадкой, которая окружена местами для зрителей.

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