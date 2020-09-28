В Ингушетии построят девять школ для перехода на односменный режим обучения

«На сегодняшний день проектно-сметная документация по трем объектам — в сельском поселении Барсуки, городах Сунжа и Назрань, находится на стадии прохождения экспертизы. Еще две школы, строительство которых будет начато в Инарках и Назрани находится на стадии заключения государственного контракта с подрядной фирмой. По 4 объектам контракты заключены и в самое ближайшее время в Троицком, Экажево, Яндаре и в Верхних Ачалуках будут начаты строительные работы», — сказал собеседник.

По его словам, возведения учебных заведений в данных населенных пунктах необходимо для перехода на односменный режим обучения.

«После окончания строительства и ввода объектов в эксплуатацию близлежащие учебные заведения будут разгружены. Так, в сельском поселении Инарки на сегодняшний день функционирует две школы, количество учащихся в которых превышает проектную мощность заведения больше чем в два раза. К тому же здание одной из школ 1928 года постройки и нуждается в реконструкции. В этой связи, строительство новой школы на 720 мест в Инарках, закроет вопрос с нехваткой посадочных мест в школах данного населенного пункта на ближайшие 10 лет», — добавили в пресс-службе.