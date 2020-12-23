В Ингушетии построят 9 школ в следующем году в рамках нацпроекта «Образование»

По словам министра образования и науки региона Эсет Боковой, школы будут строиться в населенных пунктах, где существует большая необходимость в создании новых учебных мест. «С учетом мониторинга школы будут построены в Сунже и Назрани, а также в сельских поселениях Троицкое, Экажево, Инарки, Верхние Ачалуки, Яндаре», — сообщила министр.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки республики, строительство новых объектов общего образования позволит снизить в регионе количество общеобразовательных учреждений, осуществляющих обучение в две смены, а также будет способствовать недопущению перехода образовательных учреждений на трехсменный режим обучения.

Напомним, что в текущем году в рамках национального проекта «Образование» в сельском поселении Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии возведена школа на 720 мест, открытие которой состоялось в июне.