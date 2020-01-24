В Ингушетии пособия по уходу за детьми будут перечисляться на банковскую карту «Мир»
Министерство труда, занятости и социального развития Ингушетии довело до сведения жителей республики о возможности получения пособия по уходу за детьми на банковскую карту платежной системы «Мир» любой кредитной организации.
По информации пресс-службы Минтруда региона, в связи с этим необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения по месту регистрации.
В ходе обращения в отдел необходимо предоставить выписку из лицевого счета.