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В Ингушетии пособия по уходу за детьми будут перечисляться на банковскую карту «Мир»

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Министерство труда, занятости и социального развития Ингушетии довело до сведения жителей республики о возможности получения пособия по уходу за детьми на банковскую карту платежной системы «Мир» любой кредитной организации.

По информации пресс-службы Минтруда региона, в связи с этим необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения по месту регистрации.

В ходе обращения в отдел необходимо предоставить выписку из лицевого счета.

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