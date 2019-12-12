В Ингушетии после выхода на пенсию дольше всего живут
Исследователи компании FinExpertiza назвали регионы, где дольше всего живут после выхода на пенсию. Средние показатели по числу прожитых лет по стране составляют 7,5 лет для мужчин и 22, 6 года для женщин.
Рекорд по продолжительности жизни представителя сильной половины человечества на территории страны поставил житель Ингушетии — 18,6 лет после достижения им пенсионного возраста. В тройку лидеров по достаточно высоким показателям вошли также Дагестан и Москва.
Наименьшие результаты в виде 3,2 лет и 1,3 лет показали Иркутская область и Тыва.
29,1 года наиболее существенная средняя длительность жизни у женщин, вышедших на пенсию. Такой показатель зафиксирован опять же в Ингушетии.
В первой тройке по отличающихся долгожительством женщин регионов оказались Якутия и Мурманская область. Около 16,2 лет после ухода на пенсию живут в Тыве, а в Амурской области и Еврейской показатели превысили 19 лет.