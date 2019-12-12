В Ингушетии после выхода на пенсию дольше всего живут

Рекорд по продолжительности жизни представителя сильной половины человечества на территории страны поставил житель Ингушетии — 18,6 лет после достижения им пенсионного возраста. В тройку лидеров по достаточно высоким показателям вошли также Дагестан и Москва.

Наименьшие результаты в виде 3,2 лет и 1,3 лет показали Иркутская область и Тыва.

29,1 года наиболее существенная средняя длительность жизни у женщин, вышедших на пенсию. Такой показатель зафиксирован опять же в Ингушетии.

В первой тройке по отличающихся долгожительством женщин регионов оказались Якутия и Мурманская область. Около 16,2 лет после ухода на пенсию живут в Тыве, а в Амурской области и Еврейской показатели превысили 19 лет.