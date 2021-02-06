Следком

В Ингушетии после отравления детей угарным газом возбуждено уголовное дело

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В Ингушетии после отравления детей угарным газом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК России — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, в ночь с 3 на 4 февраля текущего года в ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница» доставлены семеро детей в возрасте от 1 года до 8 лет, проживающих в многоквартирном доме, расположенном по улице Московской города Назрани, с признаками отравления угарным газом.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также виновных лиц и причин, способствовавших его совершению.

Как ранее сообщала «Ингушетия», причиной отравления людей, по предварительным данным, стала вентиляция тяги дымохода подъезда. Всего пострадало 9 человек — семеро детей и двое взрослых.

 

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