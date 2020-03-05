Митинг

В Ингушетии после обысков задержаны два человека по делу об избиении полицейских во время митинга

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Сотрудники правоохранительных органы задержали двух мужчин по уголовному делу о применении насилия к представителям власти в ходе мартовских протестов в Магасе, сообщил газете «Ингушетия» в источник, знакомый с ситуацией.

«Силовики провели обыски в Назрани, сельских поселениях Кантышево и Сурхахи. Задержано двое жителей республики», — сказал источник.

При этом он отметил, что третьего фигуранта не оказалось дома, сейчас ведётся его розыск.

По данным правозащитников, после митинга в Магасе 26-27 марта 2019 года против изменения закона республики «О референдуме» порядка 30 человек привлечено к уголовной ответственности. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в применении опасного и не опасного насилия в отношении представителей власти (ч. ч.1, 2 ст.318), предполагаемым организаторам — в организации насилия (ч.3 ст.33 — ч.2 ст.318). Кроме того, по информации адвокатов, двум фигурантам вменяются призывы к массовым беспорядкам (ч.3 ст.212 УК РФ).

21 осужденный по делу об избиении росгвардейцев, вышел на свободу.

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