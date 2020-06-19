В Ингушетии после обращения к прокурору республики медработникам выплатили более 1 миллиона рублей

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Прокуратура города Назрани провела проверку по обращениям медицинских работников Ингушской республиканской клинической больницы, поступившим 21 мая текущего года на выездном личном приеме к прокурору республики.

Как сообщили газете «Ингушетия» в республиканской прокуратуре, в ходе проверки установлено, что 15 работников учреждения, в нарушение требований законодательства, не получили выплаты стимулирующего характера за работу с больными коронавирусом за апрель 2020 года.

После прокурорского вмешательства права медицинских работников восстановлены, им выплачены гарантированные государством денежные средства на общую сумму свыше 1 млн рублей.

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