Следком

В Ингушетии после гибели человека из-за хлопка газа возбуждено уголовное дело

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В Ингушетии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, 15 ноября 2020 года в помещении домовладения на улице Осканова сельского поселения Экажево Назрановского района региона произошел хлопок природного газа, в результате чего проживающая в указанном домовладении 23-летняя девушка получила телесные повреждения, от которых скончалась в ожоговом центре клинической больницы Дагестана.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.

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