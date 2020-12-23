В Ингушетии после гибели человека из-за хлопка газа возбуждено уголовное дело
В Ингушетии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.
По данным следствия, 15 ноября 2020 года в помещении домовладения на улице Осканова сельского поселения Экажево Назрановского района региона произошел хлопок природного газа, в результате чего проживающая в указанном домовладении 23-летняя девушка получила телесные повреждения, от которых скончалась в ожоговом центре клинической больницы Дагестана.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.