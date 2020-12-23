В Ингушетии после гибели человека из-за хлопка газа возбуждено уголовное дело

По данным следствия, 15 ноября 2020 года в помещении домовладения на улице Осканова сельского поселения Экажево Назрановского района региона произошел хлопок природного газа, в результате чего проживающая в указанном домовладении 23-летняя девушка получила телесные повреждения, от которых скончалась в ожоговом центре клинической больницы Дагестана.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.