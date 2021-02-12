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В Ингушетии посадят 51 тыс. молодых саженцев в рамках акции «Сад памяти»

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Более полсотни тысяч саженцев будут высажены в Ингушетии в рамках международной акции «Сад памяти».

Как сообщили газете «Ингушетия» в министерстве природных ресурсов и экологии, 51 тыс. саженцев лесники региона высадят на землях лесного фонда.

«В рамках международной акции «Сад памяти» лесники Ингушетии посадят 51 тысячу саженцев на землях лесного фонда. Посадки пройдут в Сунженском и Назрановском лесничествах в конце марта. В акции примут участие эковолонтеры, работники Назрановского, Сунженского лесничеств и лесопожарных центров Минприроды Ингушетии», — рассказал об акции представитель экологического ведомства.

По поручению Главы Ингушетии для посадки выбрано медоносное дерево — белая акация.

«Эта порода также отличается быстрым ростом и выносливостью в плохих условиях, особенно в засуху. После посадки лесники будут наблюдать за молодыми деревьями и производить необходимый агротехнический уход», — отметили в министерстве.

Напомним, что на территории Ингушетии в 2020 году в рамках акции было высажено около 27 тысяч саженцев. В этом году их количество увеличилось почти вдвое.

Нынешнее мероприятие приурочено к 80-летию начала Великой Отечественной войны и имеет особое значение для сохранения исторической памяти и подвига советского народа.

Цель акции заключается в том, чтобы высадить 27 миллионов деревьев по всей стране в память о погибших в войне против фашистов.

Посадка саженцев запланирована в период с 18 марта. Акция пройдет по инициативе Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Рослесхоза России.

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