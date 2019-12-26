В Ингушетии пополнились ряды заслуженных работников культуры республики
В Ингушетии пополнились ряды заслуженных работников культуры республики, сообщает пресс-служба регионального профильного министерства.
Почетного звания удостоились культорганизатор Магасского культурно-технического центра Мадина Пугоева, директор Ингушского государственного драмтеатра имени Базоркина Муслим Албогачиев и преподаватель Студии искусств Роза Экажева.
Торжественное вручение государственных наград традиционно прошло в зале славы администрации Главы Ингушетии в Магасе.