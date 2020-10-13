Экология

В Ингушетии полностью завершили натурные работы по защите леса

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В Ингушетии в полном объеме выполнены работы по защите лесов в рамках лесопатологического обследования санитарного состояния лесных насаждений, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

«В рамках государственного лесопатологического мониторинга, который представляет собой систему наблюдений за состоянием лесонасаждений, на территории лесного фонда Ингушетии осуществлены регулярные наземные наблюдения за состоянием лесов на 92 постоянных пунктах наблюдения. Выборочные наземные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов проведены на площади более 3 тысяч га», — говорится в сообщении

Отмечается, что в целом значительных отклонений в санитарном и лесопатологическом состоянии лесов не выявлено.

«Очагов насекомых вредителей в лесном фонде республики не выявлено. Основной причиной, негативно воздействующей на санитарное и лесопатологическое состояние лесонасаждений, остаются факторы антропогенного характера», — добавили в пресс-службе.

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