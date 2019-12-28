В Ингушетии полицейский Дед Мороз вручил подарки детям из малообеспеченных семей
Правоохранители Ингушетии при поддержке ООО «Газпром межрегионгаз Назрань», в рамках акции «Полицейский Дед Мороз», в городе Карабулаке вручили детям из малообеспеченных семей подарки.
По сложившейся доброй традиции в преддверии Нового года сотрудники ингушской полиции отправляются с подарками к ребятам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а также малообеспеченным семьям, в которых воспитываются маленькие дети. Активно поддержали мероприятия и члены общественного совета ОМВД России по городу Карабулаку, сообщает пресс-служба ведомства.
Полицейские не только пожелали ребятам успехов в учебе и крепкого здоровья, но и проверили условия жизни у своих подопечных — с подобными семьями инспекторы ПДН работают очень тесно и знают обо всех проблемах и нуждах.
Акция «Полицейский Дед мороз» на территории республики продолжается. Правоохранителей ждут и дети из семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, говорится в релизе.