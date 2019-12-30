Благотворительность

В Ингушетии полицейские и общественники поздравили с наступающим Новым годом подшефную семью

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В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники МВД Ингушетии и общественники оказали благотворительную помощь и поздравили с наступающим Новым годом подшефную семью Ажиговых из сельского поселения Плиево Назрановского района республики, сообщает пресс-служба силового ведомства.

«В семье Ажиговых воспитывается четверо детей. Один из мальчиков по имени Билал болен детским церебральным параличом, а их мама в настоящее время находится в медицинском учреждении, где продолжает бороться с онкологическим заболеванием. Полицейские вместе с председателем Общественного совета Магомедом Бекмурзиевым поздравили детишек с наступающими праздниками, пожелали им здоровья, хороших оценок и успехов в учебе. После чего вручили малышам новогодние подарки и денежное пожертвование», — говорится в сообщении.

Председатель Общественного совета МВД побеседовал с отцом детей, выяснил, в чем нуждается ребенок с ограниченными физическими возможностями и пообещал в скором времени решить вопрос с приобретением для Билала прогулочной инвалидной коляски, добавили в пресс-службе.

Напомним, что в канун Нового 2020 года единовременные социальные выплаты на покупку или строительство жилья получили семь семей сотрудников МВД России по Ингушетии, погибших при выполнении служебных обязанностей.

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