В Ингушетии поисковики нашли нож воина Красной армии Георгия Лорха

При обращении к порталам ОБД «Мемориал» и «Память народа» поисковики выяснили, что владельцем ножа мог быть младший лейтенант Георгий Александрович Лорх, помощник начальника штаба 2-го батальона 256-й отдельной стрелковой бригады. До войны он учился на биофаке Московского госуниверситета, в 1940 году поступил в аспирантуру Академии наук СССР, но ушел на фронт и пропал без вести 5 октября 1942 года в районе Малгобека.

«Но младший лейтенант Лорх не погиб, а был пленен, — рассказал Беслан Дзейтов. — Сохранилась карточка военнопленного, где указан длинный список лагерей, через которые ему довелось пройти. Документ заканчивается фразой «Передан в гестапо». Это случилось в марте 1945 года. Значит, младшего лейтенанта Лорха не только не сломили ужасы плена, он, как мог, продолжал оказывать сопротивление. Мы не знаем, пытался ли он неоднократно бежать или саботировал возлагавшуюся на военнопленных работу, в любом случае он оставался воином, поскольку отправка в гестапо означала только одно — уничтожение. В галерее «Дорога памяти» его родные указывают, что в гестапо его убить не успели, Георгий Лорх погиб 5 апреля 1945 года при налете англо-американской авиации».

Не менее интересные сведения поисковики узнали о родных воина. Оказывается, его отцом был знаменитый ученый-селекционер, лауреат Сталинской премии, Герой Социалистического Труда Александр Георгиевич Лорх. Он являлся создателем высокоурожайных сортов картофеля — «Лорх» и «Коренёвский».

Поисковики приступили к розыску родных воина, чтобы передать им памятную реликвию.