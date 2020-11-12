В Ингушетии похоронили военнослужащего, погибшего, закрыв собой сослуживцев при стрельбе под Воронежем

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В Назрановском районе состоялись похороны одного из трех погибших от рук солдата-срочника Антона Макарова в войсковой части под Воронежем Микаила Акталиева, передает корреспондент газеты «Ингушетия».

Тело 23-летнего уроженца Ингушетии доставили в республику накануне вечером.

В траурном мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, известные богословы, родственники погибшего.

Сотни людей прочитали заупокойную молитву по усопшему. Акталиева по религиозным обычаям похоронили на родовом кладбище в сельском поселении Экажево Назрановского района.

Как отмечается в письме командования войсковой части 45117, переданном старшему брату Микаила, пытаясь забрать пистолет, он закрыл своим телом сослуживцев, получил смертельное ранение. За мужество и отвагу, проявленные в критической ситуации, достоин присвоения государственной награды.

За время прохождения службы в должности электрика зарядно-аккумуляторной станции батальона аэродромно-технического обеспечения части уроженец Ингушетии не получал дисциплинарных взысканий и предупреждений, в повседневной деятельности и в ходе проведения командно-штабных тренировок, штабных учений, обеспечения вылета полка показывал высокий уровень подготовки.

Напомним, утром в понедельник на военном аэродроме «Балтимор» под Воронежем военнослужащий срочной службы Антон Макаров после ссоры расстрелял троих сослуживцев и скрылся с оружием. Позднее он был задержан полицейскими в поселке Землянск.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 4 ст. 226 УК РФ (убийство двух или более лиц; хищение оружия).

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