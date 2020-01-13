Шахматы

В Ингушетии подвели итоги шахматного турнира имени Эрнесто Инаркиева

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В спортклубе «Ади Ахмад» сельского поселения Троицкое завершился турнир по классическим шахматам имени ингушского гроссмейстера Эрнесто Инаркиева.

В течение четырех дней двенадцать финалистов региональных и всероссийских турниров оспаривали право стать лучшими в своей возрастной категории.

По информации пресс-службы Минспорта Ингушетии, турнир проходил в смешанном формате — шесть взрослых и шесть юных шахматистов, чтобы юниоры имели возможность перенимать мастерство у более опытных шахматистов.

По итогам турнира победителем среди взрослых стал Али Осмиев, второе место занял Тимур Гадаборшев, тройку лучших замкнул Мурад Даурбеков. Среди юниоров лучший результат показала Мадина Даурбекова, серебряную медаль завоевал Магомед-Башир Осмиев, третье место заняла Алия Харсиева.

Али Осмиеву, как лучшему игроку турнира, вручили главный приз — переходящий кубок Эрнесто Инаркиева. Других участников турнира наградили медалями, дипломами и денежными премиями.

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