В Ингушетии подвели итоги реализации проекта единороссов «Культура малой родины»

В совещании приняли участие исполняющий обязанности министра культуры Рустам Таркоев, региональный координатор федерального партийного проекта «Культура малой родины» Залина Льянова, заместитель министра культуры Айна Ильясова, директора ингушских театров Муса Хадзиев и Зара Базоркина, а также художественные руководители Иса Чахкиев и Муртаз Озиев.

Результатом деятельности партпроекта стало выделение денежных средств для театров республики, об освоении которых рассказали представители творческих коллективов.

Так, коллектив Русского государственного музыкально-драматического театра Ингушетии готовит к сдаче пьесу «Хаджи-Мурат» по одноименной повести классика русской литературы Льва Толстого. Студия театра и кино «Барт» до конца декабря планирует сдать спектакль Гоголя на ингушском языке «Женитьба» в переводе Руслана Зангиева. Артисты театра юного зрителя работают над сдачей литературно-музыкальной композиции «Подвиг Асият Тутаевой» и спектакля «В седой древности».

Напомним, проект партии «Единая Россия» «Культура малой родины» направлен на поддержку сельских клубов и домов культуры в городах с населением менее 50 тыс. человек, а также контроль над распределением средств на их модернизацию из федерального, регионального и местного бюджетов. Кроме того, партпроект предусматривает укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров, создание условий для качественного обновления их репертуара.