В Ингушетии подвели итоги реализации нацпроекта «Экология»

«По итогам данных мероприятий в республике ликвидированы крупные городские мусорные свалки, восстановлены водные объекты, приобретена лесопожарная и лесопатрульная техника, а также произведено лесовосстановление в лесном фонде региона», — сказал собеседник.

По его словам, уже есть определенные планы на следующий год, в частности по рекультивации свалки в Малгобеке.

«Это мероприятие получит федеральную поддержку в рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология»», — добавили в Минприроды.

Напомним, что нацпроект «Экология» рассчитан на 2019-2024 годы и включает 11 федеральных проектов. На его реализацию планируется направить 4,041 трлн рублей.