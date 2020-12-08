Нацпроекты

В Ингушетии подвели итоги реализации нацпроекта «Экология»

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В республике завершили реализацию национального проекта «Экология», куда также вошли федеральные проекты «Сохранение лесов» и «Сохранение уникальных водных объектов». Все мероприятия выполнены в полном объеме и без задержек, сообщили газете «Ингушетия» в Минприроды региона.

«По итогам данных мероприятий в республике ликвидированы крупные городские мусорные свалки, восстановлены водные объекты, приобретена лесопожарная и лесопатрульная техника, а также произведено лесовосстановление в лесном фонде региона», — сказал собеседник.

По его словам, уже есть определенные планы на следующий год, в частности по рекультивации свалки в Малгобеке.

«Это мероприятие получит федеральную поддержку в рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология»», — добавили в Минприроды.

Напомним, что нацпроект «Экология» рассчитан на 2019-2024 годы и включает 11 федеральных проектов. На его реализацию планируется направить 4,041 трлн рублей.

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