В Ингушетии подвели итоги отборочных соревнований по боксу среди юношей

В течение четырех дней юные спортсмены боролись за лидерство в 19-ти весовых категориях.

«По итогам соревнований первые места в своих весовых категориях завоевали Хамхоев Мухамад, Дударов Рахим, Аушев Абдула, Хамхоев Ибрагим, Боков Ислам, Костоев Хамзат, Тагиров Хыйса, Базиев Абдул-Малик, Нальгиев Абабукар, Дзейтов Ибрагим, Гогиев Бей-Али, Галаев Назир, Гагиев Магомед, Часыгов Рахман, Пугоев Тамерлан, Колоев Абдул-Малик, Дзауров Имран, Мержоев Ахмед, Гатагажев Рамзан», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.

Серебряные медали соревнований у Дарсигова Сулеймана, Шебилова Али, Гандарова Магомеда, Костоева Магомед-Амина, Торшхоева Аслана, Тумгоева Османа, Мейриева Джамалейла, Джимиева Саида, Батырова Абдуллаха, Балаева Акрамана, Цунтоева Ислама, Бекова Ахмеда, Дударова Ахмеда, Цечоева Сайфуллаха, Богатырева Абдулы, Часыгова Юсупа, Ахриева Мухаммада, Марзиева Ислама, Умарова Ислама.

На третьей ступени почетного пьедестала — Колоев Магомед-Амин, Манкиев Ахмед, Могушков Ахмед, Чантиев Ламберд, Албаков Солтмурад, Ахриев Али, Беков Рахим, Евлоев Магомед, Беков Абдула, Додов Азамат, Албаков Аслан, Дзурабов Хасан, Точиев Ахмед, Тангиев Сейфула, Яндиев Саид-Магомед, Дударов Мухаммад, Аушев Ахмед, Дзейтов Ибрагим, Чахкиев Сулейман, Гетагазов Ислам, Боков Абдула, Богатырев Муса, Оздоев Хусен, Хадзиев Али, Ужахов Ислам, Дахкильгов Мухамед-Али, Гулоев Магомед-Басир, Умаров Ислам и Дзейгов Тимур.

Соревнования являлись отборочным этапом на первенство СКФО по боксу, которое пройдет в апреле текущего года в Ставропольском крае.