Конкурс

В Ингушетии подвели итоги конкурса детского рисунка «Да — миру, нет — террору»

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В Ингушетии подведены итоги конкурса детского рисунка среди учащихся 5-9 классов «Да — миру, нет — террору», сообщила пресс-служба регионального Миннаца.

Первое место заняла ученица 9 «А» класса Кантышевской школы № 3 Арина Олигова, на втором месте ученица 5 «В» класса Назрановской школы № 14 Амина Оздоева, третье место у ученицы 6 «В» класса Кантышевской школы № 3 Камилы Гиреевой.

Напомним, Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии проводило конкурс ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается в нашей стране ежегодно 3 сентября.

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