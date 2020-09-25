В Ингушетии подвели итоги конкурса детского рисунка «Да — миру, нет — террору»
В Ингушетии подведены итоги конкурса детского рисунка среди учащихся 5-9 классов «Да — миру, нет — террору», сообщила пресс-служба регионального Миннаца.
Первое место заняла ученица 9 «А» класса Кантышевской школы № 3 Арина Олигова, на втором месте ученица 5 «В» класса Назрановской школы № 14 Амина Оздоева, третье место у ученицы 6 «В» класса Кантышевской школы № 3 Камилы Гиреевой.
Напомним, Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии проводило конкурс ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается в нашей стране ежегодно 3 сентября.