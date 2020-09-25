Первое место заняла ученица 9 «А» класса Кантышевской школы № 3 Арина Олигова, на втором месте ученица 5 «В» класса Назрановской школы № 14 Амина Оздоева, третье место у ученицы 6 «В» класса Кантышевской школы № 3 Камилы Гиреевой.

Напомним, Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии проводило конкурс ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается в нашей стране ежегодно 3 сентября.