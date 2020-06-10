В Ингушетии подвели итоги конкурса детских рисунков, приуроченного ко Дню образования республики

На суд компетентного жюри было представлено 27 работ. Участники конкурса, учащиеся детских художественных школ и просто любители рисования, подошли к выполнению поставленных задач очень ответственно и творчески.

В итоге первое место жюри присудило учащемуся Центра творчества детей и юношества Сунженского района Мухамеду Дошлакиеву за работу «Зима в Ингушетии».

Второе место разделили воспитанница Карабулакской ДШИ Амина Акталиева («Горная Ингушетия») и воспитанница ЦТДЮ Сунженского района Лейла Озиева («Моя Родина-Ингушетия»).

Третье место заняла также воспитанница Центра творчества детей и юношества Сунженского района Питемат Озиева и ее работа «Вовнушки».

Как отметила куратор мероприятия, главный научный сотрудник музея изобразительных искусств Тамуся Акталиева, победители конкурса получат дипломы и денежные призы. Кроме того, все участники конкурса будут награждены памятными дипломами. Церемония награждения состоится в музее после выхода из режима самоизоляции.