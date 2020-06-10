Конкурс

В Ингушетии подвели итоги конкурса детских рисунков, приуроченного ко Дню образования республики

0

В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии подвели итоги республиканского конкурса детского рисунка, приуроченного ко Дню образования республики, сообщила пресс-служба учреждения.

На суд компетентного жюри было представлено 27 работ. Участники конкурса, учащиеся детских художественных школ и просто любители рисования, подошли к выполнению поставленных задач очень ответственно и творчески.

В итоге первое место жюри присудило учащемуся Центра творчества детей и юношества Сунженского района Мухамеду Дошлакиеву за работу «Зима в Ингушетии».

Второе место разделили воспитанница Карабулакской ДШИ Амина Акталиева («Горная Ингушетия») и воспитанница ЦТДЮ Сунженского района Лейла Озиева («Моя Родина-Ингушетия»).

Третье место заняла также воспитанница Центра творчества детей и юношества Сунженского района Питемат Озиева и ее работа «Вовнушки».

Как отметила куратор мероприятия, главный научный сотрудник музея изобразительных искусств Тамуся Акталиева, победители конкурса получат дипломы и денежные призы. Кроме того, все участники конкурса будут награждены памятными дипломами. Церемония награждения состоится в музее после выхода из режима самоизоляции.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
На задержанных с оружием троих жителей Ингушетии заведено второе уголовное дело
Учреждения культуры Ингушетии приняли участие в акции «Окна России», приуроченной к празднованию Дня России
Мечети Ингушетии будут обеспечены властями защитными масками и дезинфицирующими средствами
Директор краеведческого музея Ингушетии отметил 30-летие своей трудовой деятельности на этом посту
Музей изобразительных искусств Ингушетии приглашает на онлайн-лекцию «Национальная кухня ингушей»
Житель Ингушетии оштрафован на 100 тыс. рублей за ложный донос
В туристическом ведомстве Ингушетии предложили создать кемпинг-зоны по берегам Ассы и вдоль горных автодорог
В 17 школах Ингушетии открыты центры цифрового и гуманитарного образования
В текущем году более 270 семей вынужденных переселенцев в Ингушетии смогут улучшить жилищные условия
Правоохранители Ингушетии изъяли у жителя региона переделанный газовый пистолет
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка к 110-летию со дня рождения классика ингушской литературы Хаджи-Бекира Муталиева

Главное

Яндекс.Метрика

 