Турнир проходил на базе спортивной школы «Троицкая» в спортклубе «Ади Ахмад». В мероприятии приняли участие ребята 2002-2010 г. р. из субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Участники соревновались по классическим шахматам и блицу.

В последний день турнира на награждении присутствовали и. о. министра спорта Ингушетии Али Дошхоклоев, гроссмейстер, чемпион Европы Эрнесто Инаркиев, заместитель директора благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Игорь Бородачев.

По результатам турнира тройка лидеров определилась следующим образом. Классические шахматы: первое место — сборная Северной Осетии; второе место — сборная команда Дагестана; третье место — команда «Магас» из Ингушетии.

Блиц: первое место — «Ади Ахмад», Ингушетия; второе место — «Гамбит», Дагестан; третье место — «Нефтяник», Ингушетия.

Победители и призеры отмечены кубками, медалями, дипломами и денежными призами.