В Ингушетии подвели итоги чемпионата по шашкам среди незрячих и слабовидящих спортсменов

В соревнованиях приняли участие как опытные, так и начинающие любители этой увлекательной интеллектуальной игры. Самому юному участнику было 10 лет. Напряженное соперничество продолжалось целый день. Последние шашечные партии были сыграны поздно вечером, сообщает пресс-служба министерства спорта республики.

По итогам турнира определись победитель и призеры. Первое место занял Хаваж Оздоев, второе — Адам Мусиев, и третье — Магомед Султыгов.

Ингушское региональное отделение общероссийской физкультурно-спортивной организации «Федерация спорта слепых» выражает благодарность участникам и всем, кто помог организовать спортивное мероприятие.