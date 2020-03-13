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В Ингушетии подведены итоги республиканского конкурса живописи «Вместе с Россией»

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии подвели итоги республиканского конкурса на создание тематического произведения изобразительного искусства «Вместе с Россией», сообщает пресс-служба учреждения.

Конкурс состоялся в рамках празднования 250-летия добровольного вхождения Ингушетии в состав России. Его учредителем является региональное Министерство культуры и архивного дела, организатором выступил музей изобразительного искусства.

В конкурсе могли принять участие и профессиональные художники и любители. Жюри, возглавляемое министром культуры Темерланом Дзейтовым, из всех заявленных работ отобрало 9 картин.

В итоге первое место присудили картине Любови Хаштыровой «Вместе с Россией», второе место — картине Багаудина Сагова «Согласие», и третье место — картине Ильяса Шадиева «Традиции народов России».

Как отметил Темерлан Дзейтов, конкурс имеет большое значение и в плане поддержки творчества художников и для увековечения темы единения с Россией, как одного из самых значимых периодов в истории ингушского народа.

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