В Ингушетии подведены итоги республиканского конкурса самых юных исполнителей «Наши надежды»

Председателем жюри выступила заслуженный работник культуры республики, преподаватель Государственного колледжа искусств Ингушетии Роза Экажева. Членами жюри — преподаватели региональных детских школ искусств и музыкальных школ.

В итоге в номинации «Фортепиано» среди учащихся нулевого класса первое место заняла Алия Мальсагова (преподаватель Макарова А. Н., ЦШИ РИ), второе место — Рафида Гагиева (преподаватель Доровская Е. А., ДШИ г. Назрань).

Среди первоклассников первое место разделили Роза Мамилова и Дина Хидирова, второе место у Сары Дзауровой (у всех — преподаватель Макарова А. Н., ЦШИ РИ), на третьем месте — Лидия Орлова (преподаватель Парагульгова Ф. М., ДШИ г. Карабулак).

Среди второклассников места распределились следующим образом: на первом месте — Сафия Маматиева (преподаватель Макарова А. Н., ЦШИ РИ), на втором — Ахмед Хамхоев (преподаватель Шадыжева З. А., ЦШИ РИ), на третьем — Джамиля Касиева и Элина Тангиева (у обеих — преподаватель Доровская Е. А., ДШИ г. Назрань).

Третьеклассники призовые места поделили так: на первом месте — Рабия Дзаурова, на втором — Залина Аушева (у обеих — преподаватель Макарова А. Н., ЦШИ РИ), также на втором месте Фатима Барахоева (преподаватель Кадырова Ф. М-Б., ДМШ г. Малгобек) и Мадина Евлоева (преподаватель Эльдиева Т. М., ДШИ г. Назрань). Третье место разделили Сафия Бобхоева (преподаватель Чербижева М. С., ДШИ г. Карабулак), Руфина Мержоева (преподаватель Котиева Н. М., ДМШ г. Малгобек) и Розалина Эжиева (преподаватель Мальсагова З. М., ДШИ г. Назрань).

В номинации «Народные инструменты. Аккордеон» первокласснице Хаве Мурзабековой присудили второе место (преподаватель Исаева А. М., ДШИ г. Карабулак).

В номинации «Вокал» среди первоклассников второе место присуждено Лине Картоевой (преподаватель Барахоева Л. А., ДШИ г. Карабулак). Среди второклассников на первом месте Роза Мамилова и Дина Хидирова (преподаватель Некрасова Э. Ю., ЦШИ РИ), на втором месте — Динара Канцыгова (преподаватель Даурбекова А. У., ДШИ г. Сунжа). Среди третьеклассников на втором месте Фатима Барахоева, на третьем — Роза Торшхоева (у обеих — преподаватель Даурбекова А. У., ДМШ г. Малгобек).