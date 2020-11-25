В Ингушетии подведены итоги олимпиады «Символы России. Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла»

Как сообщила пресс-служба библиотеки, которая является координатором проекта в регионе совместно с министерством образования и науки, каждому участнику олимпиады был дан соответствующий его возрастной категории экземпляр задания, включавший в себя десять вопросов, в каждом из которых требовалось выбрать один вариант ответа из нескольких предложенных, а одно задание требовало развернутый ответ. Участник, набравший наибольшее количество баллов, становился призером в своей возрастной группе.

После подведения итогов Всероссийской олимпиады «Символы России. Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла» были определены республиканские победители. Ими стали Хадижат Мочиева в возрастной категории 10-12 лет и Дали Евлоева в возрастной категории 13-16 лет.

Вручение в торжественной обстановке дипломов и памятных подарков победителям олимпиады, а всем ее участникам — сертификатов участия в мероприятии состоится в декабре этого года в Национальной библиотеке Ингушетии.