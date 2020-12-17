В Ингушетии подведены итоги конкурса на лучший видеоролик в социальных сетях о Героях России

В Ингушетии подведены итоги республиканского конкурса на лучший видеоролик в социальных сетях среди учащихся 9-11 классов о Героях России, сообщила пресс-служба регионального министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации.

Конкурс проводился в рамках плана мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества, утвержденного и. о. председателя правительства Ингушетии.

По итогам рассмотрения заявок первое место присуждено ученице 10 класса СОШ № 4 с. п. Нестеровское Р. Героевой, на втором месте ученица 10 класса СОШ № 22 с. п. Верхние Ачалуки Х. Дугиева и ученица 9 класса СОШ № 2 г. Малгобека Д. Хашиева.