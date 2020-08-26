Профилактика

В Ингушетии поддержали инициативу проводить в школах уроки здоровья по профилактике Covid-19

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В Ингушетии поддержали инициативу главы федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анны Поповой проводить в школах уроки здоровья по профилактике Covid-19, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Предложение было озвучено на совещании в режиме видеоконференцсвязи под руководством вице-премьера России Татьяны Голиковой, по вопросам обеспечения готовности общеобразовательных учреждений к началу нового учебного года. В мероприятии принял участие премьер Ингушетии Владимир Сластенин.

Напомним, в республике образовательный процесс начнется в штатном режиме 1 сентября. По данным министерства образования и науки региона, планируемая численность обучающихся в 129 школах в новом учебном году составляет 80315 человек.

При этом магистральной темой при подготовке учреждений к началу обучения в этом году стало обеспечение безопасности и сохранности здоровья учащихся.

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