В Ингушетии поддержали инициативу проводить в школах уроки здоровья по профилактике Covid-19

Предложение было озвучено на совещании в режиме видеоконференцсвязи под руководством вице-премьера России Татьяны Голиковой, по вопросам обеспечения готовности общеобразовательных учреждений к началу нового учебного года. В мероприятии принял участие премьер Ингушетии Владимир Сластенин.

Напомним, в республике образовательный процесс начнется в штатном режиме 1 сентября. По данным министерства образования и науки региона, планируемая численность обучающихся в 129 школах в новом учебном году составляет 80315 человек.

При этом магистральной темой при подготовке учреждений к началу обучения в этом году стало обеспечение безопасности и сохранности здоровья учащихся.