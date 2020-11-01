В Ингушетии почтили память сотрудников МЧС, погибших при исполнении служебного долга

Мероприятие было приурочено 30-летию МЧС России. В нем приняли участие председатель совета ветеранов Абукар Торшхоев, руководитель общественного совета при ГУ МЧС по республике Дауд Цуров, вдовы погибших сотрудников и личный состав чрезвычайного ведомства.

После сказанных слов поддержки Торшхоев и Цуров вручили вдовам погибших сотрудников ценные подарки — планшеты, смартфоны и памятные открытки, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Подарки для членов семей, чьи мужья, отцы, братья отдали свою жизнь, спасая других, переданы Общественным советом при МЧС России, отмечая 30-летие образования министерства, говорится в релизе.