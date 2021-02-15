В Ингушетии почтили память павших в Афганистане воинов

«За период боевых действий в Афганистане погибло 15 тысяч российских воинов. Среди призванных на войну было порядка 300 ингушей, и ни один из них не сдался в плен. Почтить память погибших и вспомнить о подвигах наших соотечественников пришли семьи и вдовы афганцев, члены общественной организации «Союз ветеранов Афганистана», депутаты Народного собрания, руководители органов исполнительной власти региона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что собравшиеся прочли молитвы за погибших воинов и возложили цветы памятнику в честь воинов-интернационалистов, представляющего собой ингушские башни и горы Афганистана, на которой выгравированы имена героев-афганцев Ингушетии.

Напомним, что 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Новая памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны.