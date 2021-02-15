Дата

В Ингушетии почтили память павших в Афганистане воинов

0

На Мемориале памяти и славы в Назрани прошла памятная встреча, посвященная 32-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню памяти воинов-интернационалистов, сообщает пресс-служба комплекса.

«За период боевых действий в Афганистане погибло 15 тысяч российских воинов. Среди призванных на войну было порядка 300 ингушей, и ни один из них не сдался в плен. Почтить память погибших и вспомнить о подвигах наших соотечественников пришли семьи и вдовы афганцев, члены общественной организации «Союз ветеранов Афганистана», депутаты Народного собрания, руководители органов исполнительной власти региона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что собравшиеся прочли молитвы за погибших воинов и возложили цветы памятнику в честь воинов-интернационалистов, представляющего собой ингушские башни и горы Афганистана, на которой выгравированы имена героев-афганцев Ингушетии.

Напомним, что 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Новая памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушских хореографов приглашают на республиканский семинар-практикум, посвященный народному танцу
В модельной библиотеке Зязиков-Юрта прошло мероприятие для школьников о земляках воинах-интернационалистах
Центр «Родные традиции» преподнес в дар Национальной библиотеке Ингушетии новые издания
Одна из главных задач — создание в Ингушетии новых производственных мощностей и рабочих мест — Калиматов
Постпред Республики Ингушетия при Президенте РФ поздравил известную спортсменку Фатиму Бокову
Представители клуба «Чингиз» стали победителями турнира по вольной борьбе в Ставрополе
В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 30 человек
В Назрани функционируют прививочные пункты от Covid-19
Организаторам выборов в Сунженском районе Ингушетии рассказали о взаимодействии со СМИ
Ислам Хазбиев стал победителем первенства России по джиу-джитсу
Туристические группы призвали информировать спасателей Ингушетии о маршрутах своих передвижений

Главное

Яндекс.Метрика

 