Коронавирус

В Ингушетии почти 4 тыс. пациентов вылечились от Covid-19

0

В Ингушетии за весь период 3995 пациентов вылечились от коронавируса, сообщает республиканский оперативный штаб.

По состоянию на 2 сентября проведено 64919 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 4454 впервые установленных диагноза Covid-19 (+30 за сутки).

23 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.

Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции — 29 человек.

С 30 марта текущего года умерло 76 пациентов. ⁣⠀

Госпитализировано всего 226 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 98.

217 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В горной Ингушетии появится первый парк активного отдыха
Медаль в честь 250-летия единения с Россией будут вручать в Ингушетии за вклад в развитие региона
В Ингушетии дали старт проекту по сбору батареек в школах
На очередной улице Малгобека начаты работы по прокладке новой линии канализации
Заключенные в СИЗО Ингушетии смогут проголосовать на выборах депутатов горсовета Сунжи
Театр юного зрителя Ингушетии готовит к выпуску четыре новые постановки
Сбербанк подарил Дагестану комплекты смартбоксов для подключения к Школьной цифровой платформе
Всероссийская акция «Великое кино великой страны» пройдет в летнем амфитеатре в Назрани
В Ингушетии в ДТП с участием пенсионера за рулем «Весты» пострадал полицейский
В сентябре в Ингушетии прогнозируется риск возникновения лесных пожаров
Фильм «Съесть слона» от МТС Медиа стал победителем всероссийского конкурса социальной рекламы

Главное

Яндекс.Метрика

 