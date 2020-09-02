В Ингушетии почти 4 тыс. пациентов вылечились от Covid-19

По состоянию на 2 сентября проведено 64919 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 4454 впервые установленных диагноза Covid-19 (+30 за сутки).

23 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.

Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции — 29 человек.

С 30 марта текущего года умерло 76 пациентов. ⁣⠀

Госпитализировано всего 226 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 98.

217 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.