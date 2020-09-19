В Ингушетии почти 3,5 млн рублей направят на санаторно-курортное лечение инвалидов

Министр труда, занятости и социального развития республики Хаджибекир Муталиев сообщил, что на оказание государственной социальной помощи по части оплаты санаторно-курортного лечения отдельным категориям граждан в виде субвенций были выделены средства из федерального бюджета.

«Мы направили договор на 25 путевок для инвалидов и столько же для сопровождающих лиц на сумму около 2 млн рублей в санаторий «Лесная поляна» в Пятигорске и в санаторий имени Кирова в Кисловодске на 30 путевок стоимостью свыше 690 тыс. рублей. Всего в этом году на выделенные субвенции нами планируется приобрести 110 путевок на сумму порядка 3,4 млн рублей с оплатой проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно», — сказал министр.

Вместе с тем, Муталиев проинформировал участников совещания об имеющейся задолженности по предоставлению путевок на санаторно-курортное лечение.

«Мы направили ходатайство о выделении дополнительной субвенции на решение возникшей проблемы», — отметил руководитель ведомства.

Амриева считает, что граждане, которые в силу сложных жизненных обстоятельств не могут сами позаботиться о себе, особенно остро нуждаются в поддержке и помощи со стороны государства для обеспечения достойного проживания и решения актуальных проблем, с которыми они сталкиваются. Руководством республики ведется постоянный контроль и целенаправленная работа по поддержанию соответствующего жизненного уровня данной категории граждан.

Обращаясь к представителям общественных организаций, вице-премьер также обратила внимание на факт мошенничества, связанного с получением путевок.

«Бывают случаи, когда абсолютно здоровые люди забирают путевки, предназначенные инвалидам. Прошу вас взять этот вопрос на особый контроль. Необходимо защитить действительно нуждающихся в лечении и довести до них положенный набор социальных услуг», — сказала зампред правительства.

По итогам совещания Амриевой была поставлена задача, проработать все проблемные моменты в кратчайшие сроки.

«Мы должны сделать так, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями не испытывали неудобств и смогли пройти полноценное лечение в санаториях. Создание благоприятных и комфортных условий здоровья и жизни этой категории граждан для нас одна из первостепенных задач», — подчеркнула она, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.