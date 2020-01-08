В Ингушетии почти 30% работников имеют зарплаты ниже 15 тысяч рублей в месяц

В исследовании указывается медианная зарплата: вознаграждение за труд среднестатистического работника региона, подсчитанное с учетом выплат подоходного налога.

Согласно рейтингу, в некоторых субъектах страны средняя зарплата не превышает 20 тысяч рублей: в Кабардино-Балкарии — 19 тыс. руб., в Дагестане и Карачаево-Черкесии — 19,1 тыс. руб., в Ингушетии — 19,6 тыс. руб. В Северной Осетии медианная зарплата в 2019 году составила немногим больше: 20,2 тыс. руб.

На Чукотке и в Ямало-Ненецком автономном округе почти треть жителей имеют «чистые» зарплаты в размере больше 100 тысяч рублей: 32,1% и 31,7% соответственно. Такие же выплаты получают четверть работников Ненецкого автономного округа (25%), Москвы (27,4%) и Магаданской области (26,1%).

В рейтинге также учитывался процент работников региона, которые имеют зарплаты ниже 15 тысяч рублей в месяц. Больше всего низкооплачиваемых сотрудников трудятся в Дагестане (34,2%), Карачаево-Черкесии (33,1%), Кабардино-Балкарии (30,7%), Ингушетии (29,6%) и в Северной Осетии (29%), пишет «АиФ».