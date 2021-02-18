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В Ингушетии по нацпроекту «Экология» лесникам приобрели кусторезы

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Две единицы кустореза, предназначенного для использования в лесном хозяйстве, получило Министерство природных ресурсов и экологии республики. Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства, техника приобретена в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

«В лесных хозяйствах кусторезы используются в целях срезания и измельчения грубостебельной, мелкокустарниковой растительности, рубки кустарников, нависающих ветвей деревьев и срезанию отдельно стоящих деревьев. Эти два инструмента будут переданы Сунженскому и Назрановскому лесничествам для использования в работе», — рассказал представитель Минприроды.

Напомним, что благодаря федеральной поддержке в рамках нацпроекта «Экология» в 2021 году также планируется приобрести 2 плуга, 2 дисковые бороны и 1 единицу техники на базе КамАЗа. Площадь лесовосстановления увеличится на 30 гектаров.

Стоит отметить, что в 2020 году по федеральному проекту «Сохранение лесов» Минприроды Ингушетии получены и уже используются в работе 2 квадроцикла, 2 прицепа, 1 беспилотный летательный аппарат и 2 грузовых автомобиля на базе полноприводного шасси, укомплектованных краново-манипуляторной установкой. Кроме этого, посажено более 28 тысяч саженцев на площади в 30 га.

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