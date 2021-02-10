Экология

В Ингушетии по инициативе экологов пройдет декада субботников

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В Ингушетии в субботу 13 февраля стартует Экологическая декада субботников.

Как сообщили газете «Ингушетия» в министерстве природных ресурсов и экологии, в эти выходные команда эковолонтеров во главе с руководителем регионального отделения «Российского экологического общества» Адамом Мальсаговым вновь отправится на повторный субботник к лесополосе в Назрановском районе.

«Эковолонтеры уже убирались на этом участке в рамках проведения Добровольческого слета «Эко-дозор» и Всероссийской акции «Вода России». В результате двухчасового субботника было собрано около 70 мешков мусора. Однако, несмотря на выполненный большой объем работы, требуется дополнительный субботник с привлечением техники», — рассказали в министерстве.

Уборка ознаменует начало Экологической декады субботников, суть которой заключается в поиске особо загрязненных точек региона для серий субботников до полного очищения. Мероприятие состоится в рамках Всероссийской акции «Вода России» по инициативе Регионального отделения «Российского экологического общества» при поддержке Минприроды Ингушетии.

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