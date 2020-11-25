В Ингушетии по инициативе «Единой России» врачам передали 23 единицы автотранспорта

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В Ингушетии учреждениям здравоохранения переданы в пользование легковые автомобили. Районные поликлиники и больницы получили в постоянное пользование 23 автомобиля для обслуживания пациентов на дому. Об этом газете «Ингушетия» сообщает на официальном сайте «Единой России» пресс-служба партии.

Для обслуживания медицинских вызовов передан служебный автотранспорт Администрации Главы и Правительства республики и муниципальных образований.

Секретарь РО Михаил Илезов отметил: «Автомобили будут развозить участковых врачей к жителям, вызвавшим медиков на дом. Дополнительный транспорт позволит увеличить количество отработанных обращений».

Илезов выразил надежду, что новые машины помогут медикам быть более мобильными.

«Чем большему количеству людей они успеют помочь, тем быстрее мы справимся с кризисом», — отметил Секретарь РО.

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