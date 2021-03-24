В Ингушетии площадь поврежденных лесов сократилась на более 7 гектаров

«Положительные итоги являются следствием тесного сотрудничества лесоводов Минприроды Ингушетии с Центром защиты леса Чеченской Республики. В результате проведенной работы площадь обследованных и поврежденных лесных участков по состоянию на конец 2020 года уменьшилась на 7288,5 га и составляет 2671,3 га», — сказали в экологическом ведомстве.

Полученные данные свидетельствуют о положительной тенденции состояния лесов республики, подчеркнули в министерстве.

Напомним, что по данным государственного лесопатологического мониторинга, Государственного мониторинга воспроизводства лесов, результатам лесопатологического обследования, а также осуществляемых Минприроды Ингушетии санитарно-оздоровительных мероприятий, закончена актуализация реестров государственного лесопатологического мониторинга по итогам 2020 года.