Экология

В Ингушетии площадь погибших и пострадавших лесных насаждений сократилась на 5231,4 га

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В Ингушетии по итогам актуализации регионального реестра учета погибших и поврежденных насаждений, пострадавшая площадь лесных участков по состоянию на 31 декабря 2020 года по сравнению с началом 2020 года уменьшилась на 5231,4 га. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии.

По результатам государственного лесопатологического мониторинга за 2020 год, проведенного филиалом ФБУ «Рослесозащита» Центр защиты леса ЧР, наблюдается улучшение санитарного и лесопатологического состояния лесов Ингушетии.

«Полученные данные свидетельствуют о положительной тенденции состояния лесов Ингушетии. В этом заслуга в первую очередь лесоводов республики, руководства регионального Минприроды, которое проводит правильную лесную политику. Также это результат тесного сотрудничества Центра защиты леса Чеченской Республики и Минприроды Республики Ингушетия», — сказали в Минприроды.

По данным отчета по форме 1-ОЛПМ, площадь повреждения по данным дистанционного зондирования Земли, сигнализации или наземных обследований уменьшилась на 7722,6 га.

Проведена актуализация показателей санитарного и лесопатологического состояния насаждений на участках, включённых в реестры государственного лесопатологического мониторинга, в том числе по результатам инвентаризации фонда лесовосстановления в рамках государственного мониторинга воспроизводства лесов.

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