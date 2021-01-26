В Ингушетии площадь погибших и пострадавших лесных насаждений сократилась на 5231,4 га

По результатам государственного лесопатологического мониторинга за 2020 год, проведенного филиалом ФБУ «Рослесозащита» Центр защиты леса ЧР, наблюдается улучшение санитарного и лесопатологического состояния лесов Ингушетии.

«Полученные данные свидетельствуют о положительной тенденции состояния лесов Ингушетии. В этом заслуга в первую очередь лесоводов республики, руководства регионального Минприроды, которое проводит правильную лесную политику. Также это результат тесного сотрудничества Центра защиты леса Чеченской Республики и Минприроды Республики Ингушетия», — сказали в Минприроды.

По данным отчета по форме 1-ОЛПМ, площадь повреждения по данным дистанционного зондирования Земли, сигнализации или наземных обследований уменьшилась на 7722,6 га.

Проведена актуализация показателей санитарного и лесопатологического состояния насаждений на участках, включённых в реестры государственного лесопатологического мониторинга, в том числе по результатам инвентаризации фонда лесовосстановления в рамках государственного мониторинга воспроизводства лесов.