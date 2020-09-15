В Ингушетии планируют запустить предприятие по производству обуви

«С участием инвесторов планируется обеспечить возобновление работы 11 простаивающих предприятий, построенных в разное время за счет государственных средств. Уже имеется ряд договоренностей. Так, инвестором на базе завода электродвигателей малой мощности планируется организовать производство обуви, чулочно-носочных изделий, полипропиленовых крышек и ручек», — сказал Сластенин.

По его словам, за последние годы в регионе созданы все условия для комфорта инвесторов.

«Необходимая законодательная база для привлечения инвестиций в республику создана. В прошлом году принят закон «Об инвестиционной деятельности в Республике Ингушетия», действует целый ряд нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление инвесторам налоговых и иных преференций», — добавил глава правительства.

Как сообщили ранее ТАСС в региональном министерстве экономического развития, к простаивающим предприятиям относятся единственная швейная фабрика в республике, Назрановский завод электродвигателей малой мощности, картонажная фабрика, комбинат детского питания и другие.