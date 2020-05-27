В Ингушетии планируют запустить авиарейсы в Ростов-на-Дону, Сочи и Самару

«Мы еще до начала пандемии начали переговоры и достигли определенных договоренностей, что запустим рейсы в Ростов-на-Дону, Сочи и Самару, также под вопросом стоит запуск рейса в Санкт-Петербург. Из-за пандемии коронавируса в этом году осуществить эти планы уже, наверное, не удастся, но мы планируем, что в 2021 году рейсы будут запущены», — сказал Цуров.

По его словам, рейсы будут совершаться примерно два раза в неделю.

«Пассажиропоток, думаю, будут составлять не только студенты и бизнесмены, это востребованные рейсы, к примеру, Самара — это достаточно большой узел, из которого можно попасть на Урал, в Сибирь и Казахстан. В Сочи мы планируем совершать рейсы в летние месяцы и сентябрь, когда бархатный сезон», — добавил директор аэропорта.

Напомним, что аэропорт «Магас» имени Героя России Суламбека Осканова расположен в 30 км к северо-востоку от столицы Ингушетии. В него входят аэровокзал с необходимыми помещениями и оборудованием для пограничного, иммиграционного, таможенного, ветеринарного и санитарно-карантинного контроля, предусмотренного для пункта пропуска через государственную границу России.