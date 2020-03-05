В Ингушетии планируют возобновить работу простаивающей швейной фабрики

«Накануне лично проинспектировала простаивающие предприятия республики. В частности, выехала в Али-Юрт, чтобы изучить материально-техническую базу и необходимые меры для запуска производства швейного объединения «Ингушетия». Увиденное воочию убедило меня, что даже спустя годы простаивания цех в полной мере сохранил потенциал стать промышленной гордостью республики», — сказала Плиева.

По ее словам, 400 швейных машин и еще 169 наименований оборудования стоят в пыли, но технически готовые к быстрому запуску.

«Уже есть заинтересованные претенденты, с которыми пока ведутся переговоры. Швейное объединение расположено на 2 гектарах земли и включает в себя здания общей площадью 10863,2 квадратных метра, а производственные мощности в них способны обеспечить более 700 рабочих мест и до 120 тысяч изделий в месяц», — добавила и.о. министра.

Ранее «Ингушетия» сообщала, что власти региона планируют в 2020 году возобновить работу 11 простаивающих предприятий, открытых в республике в разные годы, но по тем или иным причинам оказавшихся нерентабельными. В этих целях ведется работа по привлечению инвестиционных средств.

В частности, речь идет о картонажной фабрике, комбинате детского питания, Назрановском заводе электродвигателей малых мощностей.