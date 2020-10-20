В Ингушетии планируют возобновить промышленную нефтедобычу

Как сообщили в пресс-службе Минприроды республики, данное решение было принято по итогам встречи министра природных ресурсов Ингушетии Магомеда Евлоева с ректором РГУНГ Виктором Мартыновым.

«Во время обсуждения участники встречи пришли к выводу, что для восстановления промышленной добычи нефти в Ингушетии, повышения дебетовой отдачи скважин необходимо с привлечением специалистов НК «Роснефть», РГУНГ и Росгеологии провести комплексную научно-техническую экспертизу нефтегазовой платформы региона, что позволит подобрать участки для опытно-промышленной разработки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам опытно-промышленной разработки удастся сформировать комплекс технологических методов и способов нефтедобычи применительно к конкретным месторождениям с учетом их сейсмических и геофизических особенностей.

«По мнению специалистов РГУ нефти и газа имени Губкина, потенциал нефтегазоносности месторождений позволяет осуществлять добычу нефти, в том числе сланцевой, и сопутствующих фракций в промышленных масштабах. По результатам геологоразведочных работ, проводившихся РГУНГ совместно с Росгеологией в 2017-2019 годах, совокупные запасы нефти в регионе составляют около 6 млрд тонн. Указанных объемов добычи можно достигнуть при применении новых технологий», — добавили в пресс-службе.

По данным Минэкономики региона, в Ингушетии добыча нефти — одно из направлений, являющихся основой экономики республики. В 2019 году добыча нефти в регионе составила около 52 тыс. тонн.

Промышленная добыча нефти в Ингушетии была начата в 1933 году в Малгобекском районе, к 1941 году объемы добычи составляли 1,3 млн тонн.