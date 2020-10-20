В Ингушетии планируют возобновить промышленную нефтедобычу

0

В Ингушетии намерены провести научно-техническую экспертизу для восстановления промышленной добычи нефти. Данная процедура будет проходить с привлечением специалистов Российского госуниверситета нефти и газа имени И. М. Губкина (РГУНГ), НК «Роснефть» и Росгеологии.

Как сообщили в пресс-службе Минприроды республики, данное решение было принято по итогам встречи министра природных ресурсов Ингушетии Магомеда Евлоева с ректором РГУНГ Виктором Мартыновым.

«Во время обсуждения участники встречи пришли к выводу, что для восстановления промышленной добычи нефти в Ингушетии, повышения дебетовой отдачи скважин необходимо с привлечением специалистов НК «Роснефть», РГУНГ и Росгеологии провести комплексную научно-техническую экспертизу нефтегазовой платформы региона, что позволит подобрать участки для опытно-промышленной разработки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам опытно-промышленной разработки удастся сформировать комплекс технологических методов и способов нефтедобычи применительно к конкретным месторождениям с учетом их сейсмических и геофизических особенностей.

«По мнению специалистов РГУ нефти и газа имени Губкина, потенциал нефтегазоносности месторождений позволяет осуществлять добычу нефти, в том числе сланцевой, и сопутствующих фракций в промышленных масштабах. По результатам геологоразведочных работ, проводившихся РГУНГ совместно с Росгеологией в 2017-2019 годах, совокупные запасы нефти в регионе составляют около 6 млрд тонн. Указанных объемов добычи можно достигнуть при применении новых технологий», — добавили в пресс-службе.

По данным Минэкономики региона, в Ингушетии добыча нефти — одно из направлений, являющихся основой экономики республики. В 2019 году добыча нефти в регионе составила около 52 тыс. тонн.

Промышленная добыча нефти в Ингушетии была начата в 1933 году в Малгобекском районе, к 1941 году объемы добычи составляли 1,3 млн тонн.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Боец Адам Хамхоев одержал победу на мастерском турнире в Нальчике
Власти Ингушетии намерены строить зернохранилища при поддержке федерального центра
Минсельхоз Ингушетии перечислил проекты, позволяющие довести валовое производство продукции до 50% в год
В рамках акции «Призывник» в Ингушетии прошли проводы в армию новобранцев
В акционерные общества преобразуют сельскохозяйственные ГУПы в Ингушетии
Отечественные сериалы и зарубежные фильмы: что смотрят жители Ингушетии в сети
В Ингушетии пройдёт открытый чемпионат по джиу-джитсу «MAGAS OPEN 2020»
Более 26 граммов марихуаны изъято правоохранителями у жителя Ингушетии
20% озимых и 50% яровых культур частично или полностью погибли в Ингушетии из-за засухи
В ингушском селе Берд-Юрт нашли схрон с оружием и боеприпасами
Масштабный ремонт в доме ветерана ВОВ Камбулата Гайсанова близится к завершению

Главное

Яндекс.Метрика

 