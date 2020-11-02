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В Ингушетии планируют возобновить промышленную добычу нефти

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Перспективы возобновления промышленной добычи нефти в Ингушетии обсуждались в Магасе на встрече Главы республики Махмуд-Али Калиматова с начальником Департамента по недропользованию по СКФО Станиславом Вертием и заместителем директора филиала Всероссийского научно-исследовательского геологического нефтяного института Магомедом Шадиевым.

По оценкам экспертов, нефть, добываемую в регионе, отличает высокое качество, по своим характеристикам она легкая, маловязкая и малосернистая, отмечает пресс-служба Главы и правительства региона.

Подбор участков для опытно-промышленной разработки позволит сформировать комплекс технологических методов и способов нефтедобычи применительно к конкретным месторождениям с учетом их сейсмических и геофизических особенностей.

История нефтяной отрасли Ингушетии насчитывает более 120 лет. Промышленная добыча нефти была начата в середине прошлого века. Большинство скважин законсервировали в 90-х годах прошлого века.

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