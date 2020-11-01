В Ингушетии планируют увеличить площадь единственного черешневого сада на 30 га

«У нас уже заложен сад на 73 га. Мы надеемся, что не будут вновь вводить ограничения и закрывать границы. Если все сложится хорошо, то мы планируем заложить в 2021 году еще 30 га сада, но даже при неблагоприятном раскладе, мы обязательно введем 10 га точно, поскольку мы уже заказали саженцы из Италии, весной они прибудут. Их необходимо будет сажать, инфраструктура тоже должна быть подготовлена», — рассказал ТАСС директор сада Ахмед Галаев.

По его словам, сад был заложен в конце 2018 года, но первый урожай будет получен только в 2021 году.

«Урожай ожидаем весной, первая посадка саженцев у нас была в ноябре 2018 года, только через два года деревья дают первый урожай. Если погода нас не подведет, как в этом году, когда во время цветения в апреле были возвратные холода, то с одного гектара мы планируем собрать до 1,7 тонны черешни. В 2022 году планируем заключить договора с крупными торговыми сетями, такими, как «Пятерочка», «Ашан», «Магнит», но также, в первую очередь, мы намерены полностью закрыть потребности республиканского рынка», — уточнил собеседник ТАСС, добавив, что на плановую мощность сад выйдет уже 2023 году.

Ранее сообщалось, что саженцы крупноплодной черешни для посадки агропредприятие закупило в Молдавии и Италии.