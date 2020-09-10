В Ингушетии планируют создать постоянно действующую экспозицию коллекции Хасолта Акиева

0

Кандидат философских наук, доцент ИнгГУ, заслуженный деятель искусств Ингушетии Хава Акиева обратилась к министру Темерлану Дзейтову с просьбой оказать содействие в создании постоянно действующей экспозиции, где будет размещена коллекция историка-ученого, художника «наивы» и поэта Хасолта Акиева.

Как сообщила пресс-служба регионального министерства культуры, для осуществления задуманного необходим подходящий архитектурный объект, где жители и гости республики смогли бы увидеть коллекцию ученого, насчитывающую около 300 предметов живописи, декоративно-прикладного искусства, археологии и этнографии.

По словам Хавы Акиевой, создание данного музея будет способствовать развитию туризма в Ингушетии и популяризации историко-культурного наследия ингушей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Мемориальном комплексе Ингушетии пройдет показ фильма о войне под открытым небом
В Ингушетии не нашлось ни одного муниципалитета, хорошо управляющего финансами
Каждая вторая поездка в транспорте на Юге и Северном Кавказе совершается по безналичной технологии
За сутки в Ингушетии подтверждено еще 34 случая Covid-19
Именитый российский учёный выступит с докладом в Республиканском онкологическом диспансере в сельском поселении Плиево
В мэрии Назрани обновляют кадры
Минобрнауки Ингушетии продлевает сроки приема документов на стипендию Главы региона
Агрокомплекс «Сунжа» Ингушетии намерен запустить в 2021 году вторую очередь на 20 га
Ингушетия в тройке регионов-лидеров по рождаемости
В сельском поселении Сурхахи Ингушетии на 7 часов отключат газ
Анжелла Тумгоева выступит на чемпионате России по вольной борьбе

Главное

Яндекс.Метрика

 