В Ингушетии планируют создать постоянно действующую экспозицию коллекции Хасолта Акиева
Кандидат философских наук, доцент ИнгГУ, заслуженный деятель искусств Ингушетии Хава Акиева обратилась к министру Темерлану Дзейтову с просьбой оказать содействие в создании постоянно действующей экспозиции, где будет размещена коллекция историка-ученого, художника «наивы» и поэта Хасолта Акиева.
Как сообщила пресс-служба регионального министерства культуры, для осуществления задуманного необходим подходящий архитектурный объект, где жители и гости республики смогли бы увидеть коллекцию ученого, насчитывающую около 300 предметов живописи, декоративно-прикладного искусства, археологии и этнографии.
По словам Хавы Акиевой, создание данного музея будет способствовать развитию туризма в Ингушетии и популяризации историко-культурного наследия ингушей.