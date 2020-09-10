В Ингушетии планируют создать постоянно действующую экспозицию коллекции Хасолта Акиева

Как сообщила пресс-служба регионального министерства культуры, для осуществления задуманного необходим подходящий архитектурный объект, где жители и гости республики смогли бы увидеть коллекцию ученого, насчитывающую около 300 предметов живописи, декоративно-прикладного искусства, археологии и этнографии.

По словам Хавы Акиевой, создание данного музея будет способствовать развитию туризма в Ингушетии и популяризации историко-культурного наследия ингушей.