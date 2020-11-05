В Ингушетии планируют создать новые технопарки «Кванториум» и центры цифрового образования детей

«Минобрнауки Ингушетии участвует в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета по пяти направлениям в рамках нацпроекта «Образование». На средства, которые мы планируем получить, рассчитываем создать на базе общеобразовательных организаций детские технопарки «Кванториум», центры цифрового образования детей «IT-куб» до 2025 года», — сказала Бокова.

По ее словам, также в рамках нацпроекта планируется создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов.

«Помимо этого, мы планируем создание и функционирование в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа». А также создание центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, созданных с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех», — добавила министр.

Нацпроект «Образование» направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.