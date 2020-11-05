Образование

В Ингушетии планируют создать новые технопарки «Кванториум» и центры цифрового образования детей

0

Министерство образования и науки Ингушетии принимает участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий по нацпроекту «Образование» для создания в регионе новых технопарков «Кванториум» и центров цифрового образования детей «IT-куб». Об этом ТАСС сообщила в четверг министр образования и науки региона Эсет Бокова.

«Минобрнауки Ингушетии участвует в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета по пяти направлениям в рамках нацпроекта «Образование». На средства, которые мы планируем получить, рассчитываем создать на базе общеобразовательных организаций детские технопарки «Кванториум», центры цифрового образования детей «IT-куб» до 2025 года», — сказала Бокова.

По ее словам, также в рамках нацпроекта планируется создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов.

«Помимо этого, мы планируем создание и функционирование в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа». А также создание центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, созданных с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех», — добавила министр.

Нацпроект «Образование» направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Прокуратура добилась досрочного прекращения полномочий депутата в Ингушетии из-за утраты доверия
Сотрудники Национальной библиотеки Ингушетии приняли участие в «Большом этнографическом диктанте»
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка к 125-летию Гапура Ахриева
В Ингушетии объявлены победители флешмобов, посвященных «Ночи искусств» и Дню народного единства
Фонд Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова пополнился уникальными экспонатами
Более 500 человек заболевших Covid-19 в Ингушетии — дети до 14 лет
Представители Рязанской области посетили Ингушетию для налаживания сотрудничества в сфере туризма
Молодежь Ингушетии приглашают к участию в международном историческом квесте «За пределами»
В МВД по Ингушетии прокомментировали сообщения в Интернете о передаче постов Северной Осетии
Жители России перечислили профессии, неприемлемые для их детей
Ингушский борец вольного стиля Калой Картоев стал бронзовым призёром международного турнира

Главное

Яндекс.Метрика

 