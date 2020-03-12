В Ингушетии планируют провести берегоукрепление на трех реках

«Врио руководителя Минприроды Ингушетии Мухарбек Пугоев встретился в Москве с заместителем директора Департамента стратегического развития СКФО Айратом Сагдиевым. Они обсудили реализацию подпрограммы «Социальное развитие Ингушетии» и возможность финансирования в 2020 году 4 мероприятий по строительству берегоукрепительных сооружений на реках Сунжа, Асса и Кенч. По всем объектам имеется разработанная проектно-сметная документация, одна из которых уже получила положительные заключения госэкспертизы», — сказал собеседник издания.

По его словам, в апреле ожидается подтверждение открытия финансирования Минфином России за счет средств резервного фонда правительства страны.

«В случае выделения средств, планируется в рабочем порядке заключение соглашения о предоставлении субсидии в 2020 году», — добавили в пресс-службе.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что Минприроды Ингушетии завершило берегоукрепление реки «Синий камень», русло которой пролегает через сельское поселение Средние Ачалуки Малгобекского района республики, и реконструкцию берегоукрепительного сооружения на реке Асса в районе базы отдыха в сельском поселении Мужичи Сунженского района.