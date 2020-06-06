Религия

В Ингушетии планируют открыть мечети в зависимости от эпидемситуации в регионе

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Духовенство республики решило открыть мечети для коллективной пятничной молитвы на следующей неделе, если эпидемиологическая ситуация в регионе улучшится, сообщил газете «Ингушетия» и. о. муфтия республики Магомед Хаштыров.

«В регионе уже стабилизируется обстановка с коронавирусом, и в связи с этим мы намерены первую коллективную молитву провести в следующую пятницу, 12 июня, если по воле Всевышнего, эпидситуация не ухудшится», — сказал Хаштыров.

По его словам, при открытии мечетей будут учтены рекомендации Роспотребнадзора и будут приняты все меры предосторожности.

Напомним, что в Ингушетии с апреля месяца текущего года не совершали коллективный пятничный намаз из-за пандемии коронавируса, а также таравих-намаз в период Рамадана в связи с резким ростом числа зараженных.

Также в богословы региона отменили коллективный ид-намаз, совершаемый в мечетях в честь окончания священного месяца Рамадан, и призвали не ходить в гости в праздничные дни в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в республике.

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